Две практики Татарстана рекомендованы для тиражирования в регионах России

Минэкономразвития России и Агентство стратегических инициатив (АСИ) сформировали список эффективных управленческих практик для тиражирования в регионах, две из которых принадлежат Татарстану. В перечень вошли республиканские практики по снижению административной нагрузки: интернет-ресурс «Проверенный бизнес» и сервис «Единый кабинет согласований» (ЕКС) с ресурсоснабжающими организациями. Практики размещены на платформе «Смартека» и рекомендованы для внедрения в других субъектах РФ.

Отбор проводился среди решений, предложенных регионами – лидерами рейтинга инвестиционной привлекательности 2025 года. Практики способствуют достижению показателей федерального проекта «Повышение инвестиционной активности» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» и реализации Национальной модели целевых условий ведения бизнеса. Правительство России утвердило эту модель в 2025 году. Документ разработали Правительство РФ, Минэкономразвития, АСИ, АНО «Общественный капитал», предприниматели и отраслевые эксперты.

Сервис ЕКС был запущен в октябре 2025 года. Это цифровой инструмент на платформе «Государственные и муниципальные услуги», созданный для оптимизации процедур технологического присоединения к сетям инженерной инфраструктуры. Система направлена на сокращение сроков предоставления услуг, а также на упрощение взаимодействия между органами власти, ресурсоснабжающими организациями и бизнесом. С момента запуска сервиса ресурсоснабжающими организациями было предоставлено более 1008 услуг.

Интернет-ресурс «Проверенный бизнес» – бесплатная цифровая платформа для предпринимателей Республики Татарстан, которая помогает разобраться в вопросах контрольно-надзорной деятельности. Ее главная задача – снизить административное давление на бизнес и помочь подготовиться к проверкам. Проект запустили в 2018 году по инициативе Министерства экономики Республики Татарстан и Прокуратуры Республики Татарстан.

Платформа АСИ «Смартека» с 2019 года агрегирует передовой опыт регионов. На ней создана инфраструктура для тиражирования практик: авторы реализованных проектов с доказанной эффективностью размещают их на платформе, и после экспертной оценки практика становится доступной для внедрения в других субъектах Российской Федерации. Представители регионов могут выбрать подходящее решение и получить наставника в лице автора проекта.