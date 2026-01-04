Две пожилые женщины почувствовали себя плохо из-за ЧП с газом в Казани

Две женщины из Казани почувствовали себя плохо из-за ЧП с газом.

Две пенсионерки 96 и 69 лет, жившие в одном из домов на улице Липатова. Почувствовали себя плохо и вызывали медиков, которые диагностировали отравление газом.

После осмотра женщины от госпитализации отказались, а после дальнейших проверок эксперты выяснили, что причиной отравления стало отсутствие тяги в дымоходе при при закрытых окнах.

Проблемы с тягой обнаружились также в одном из домов на улице Восстания. В этом случае обошлось без пострадавших. Газоснабжение в доме было отключено до предоставления актов проверки дымоходов управляющей компанией.

В настоящее время Жилищная инспекция РТ проверяет исполнение обязательств управляющими компаниями и газовой службой.