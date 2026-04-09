Две победы в финале плей-офф: «Динамо-Ак Барс» близок к девятому чемпионству

Волейболистки из Казани приблизились к победе в финале плей-офф еще на один шаг. «Динамо-Ак Барс» необходимо выиграть еще одну встречу у «Заречья-Одинцово», чтобы оформить чемпионство в сезоне-2025/26. Подробнее – в материале «ТИ-Спорта».





«Динамо-Ак Барс» одержало вторую победу в финале плей-офф волейбольной Суперлиги

ЖВК «Динамо-Ак Барс» ведет в финальной серии плей-офф волейбольной Суперлиги. Во второй подряд встрече в Казани татарстанские девушки обыграли «Заречье-Одинцово» 3:1 (20:25, 25:18, 25:21, 25:20). Таким образом, счет в серии 2-0 в пользу «Динамо».

В обеих играх татарстанские волейболистки грамотно воспользовались преимуществом своей площадки и дожали соперниц по ходу четырех партий, одержав уверенные победы с одинаковым счетом (3:1). В этой паре фаворитом, без сомнения, являются подопечные Зорана Терзича. При этом нельзя сказать, что команда Константина Ушакова сильно уступает. Гости оказали достойное сопротивление своим оппоненткам в Казани. А наставник «Динамо» после первой встречи даже отметил, что играть против такого неуступчивого соперника было сложно. Да и отрыв по ходу партий между ними был незначительный что в первой, что во второй встрече.

«Заречье-Одинцово» – серьезный оппонент, против них нужно держать высокий уровень на протяжении всей игры. Очень трудно играть, когда твои показатели в атаке и на блоке лучше, чем у соперника, но при этом они совершают всего по три ошибки за сет. Против команды, которая так мало ошибается, всегда тяжело. Но сегодня мы справились», – отметил Терзич после первого матча в Казани.

Казанские волейболистки ведут в серии плей-офф, но и их оппонентки так просто не сдадутся

Серия «Динамо-Ак Барс» – «Заречье-Одинцово» переезжает в Московскую область (Одинцово). Третья встреча пройдет именно там и может стать решающей, ведь в финале команды играют до трех побед. В случае победы казаночки оформят девятое чемпионство в истории. Если же победа в этой игре будет на счету «Заречья», то серия продолжится. При необходимости четвертый матч состоится также в Подмосковье.

В очных противостояниях существенный перевес на стороне «Динамо-Ак Барс»: из 17 встреч ( с учетом финальных матчей плей-офф в сезоне-2025/26) казаночки уступили «заречанкам» лишь однажды (0:3), 28 августа 2025 года, в рамках первого тура Кубка Победы, притом у себя дома, в Казани.

Сейчас понятно, что матчи плей-офф, несмотря на преимущество казанских спортсменок в очных встречах, проходными и легкими для них не будут. С учетом, что динамовкам пришлось непросто, чтобы выиграть дома, в гостях будет еще сложнее.

Отметим, что для подмосковной команды выход в финал в какой-то степени подарок судьбы. Однако сами волейболистки «Заречья» так не считают. На этот счет высказывалась диагональная Богумила Бярда.

«Безусловно, выход в финал – это огромное достижение для клуба и большинства игроков лично, ведь у многих из нас раньше не было опыта участия в матчах такого масштаба. Но раз уж мы здесь, мы обязаны играть и бороться, несмотря ни на что. Останавливаться на достигнутом никто не собирается», – приводит слова Бярды пресс-служба волейбольной Суперлиги. Эти слова лишь подтверждают принципиальный настрой «заречанок» на матчи финальной серии.

Слабое начало и уверенная концовка в исполнении динамовок во втором матче

После первого матча плей-офф главный тренер «Динамо» Зоран Терзич выразил надежду, что с учетом работы над ошибками, усвоенными в первом противостоянии, вторая встреча может выдаться более удачной. Однако сразу же по ходу стартовой партии хозяева уступили, допустив 11 ошибок, в том числе и в приеме. Это прибавило казанским девушкам спортивной злости, но и соперницы не планировали отступать.

«Заречье» цеплялось за каждое действие. Отрыв от оппоненток по ходу последующих сетов был минимальный. Гости были в роли догоняющих, но довольно быстро сокращали разницу. Особенно яркой выдалась концовка встречи. Подопечные Зорана Терзича ушли в отрыв (+4), но гости сумели подобраться вплотную.

Ключевую роль сыграла доигровщица хозяев Брайелин Мартинес. Она совершила точную атаку и два подряд эйса. Это и вернуло казанских волейболисток на лидирующие позиции в заключительном сете. К слову, именно Мартинес по итогам второй встречи набрала большее количество очков за игру (17). 15 очков на счету диагональной Гайлы Гонсалес и 13 – у блокирующей Елизаветы Карполь.

100-й матч Матвеевой и чествование Королевой

Стоит отметить, что в эти два игровых дня произошли знаковые события для двух волейболисток «Динамо-Ак Барс». В стартовом матче противостояния, 6 апреля, свой 100-й матч за казанскую команду провела связующая Полина Матвеева. Против своей бывшей команды, в которой она набиралась опыта. Напомним, что в родной клуб Матвеева вернулась в 2023 году. После возвращения в Казань она завоевала титул чемпионки России, Кубок страны и дважды Суперкубок России.

После победы во второй встрече финала, 8 апреля, чествовали блокирующую Ирину Королеву, которая провела 326 матчей в составе «Динамо-Ак Барс». Она выступала в составе казанской команды с 2016 по 2023 год и провела сезон в «Ленинградке», а затем снова вернулась в Казань в 2024 году.

Традиционно футболку 34-летней спортсменки подняли под своды Центра волейбола, таким образом увековечив ее путь в женском волейболе республики. Кроме того, Королева входит в «Зал славы» татарстанской команды. Настолько эмоциональной оказалась сама церемония, что у волейболистки от переизбытка чувств в моменте образовались на глазах слезы.

Третий матч в рамках финала плей-офф Суперлиги между «Динамо-Ак Барс» и «Заречьем-Одинцово» пройдет в Одинцово 12 апреля в 17:00 по мск. В случае необходимости четвертая игра серии пройдет там же 14 апреля в 19:00 по мск.