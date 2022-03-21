Две организации Татарстана выплатили 3,6 млн долгов по зарплате

Две организации Татарстана – «Таттрансгидромеханизация» и «Племрепродукт» – выплатили долги по зарплате на общую сумму более 3,6 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

«Погашена задолженность по заработной плате в организациях Казани и Бугульминского района», – сказано в соогбщении.

44 работника «Таттрансгидромеханизации» получили 2,6 млн рублей. Также частично погасило задолженность по зарплате ООО «Племрепродукт» в Бугульминском районе – 56 работников получили 971 тыс. рублей.