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Общество
21 марта 2022  20:30

Две организации Татарстана выплатили 3,6 млн долгов по зарплате

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Две организации Татарстана – «Таттрансгидромеханизация» и «Племрепродукт» – выплатили долги по зарплате на общую сумму более 3,6 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

«Погашена задолженность по заработной плате в организациях Казани и Бугульминского района», – сказано в соогбщении.

44 работника «Таттрансгидромеханизации» получили 2,6 млн рублей. Также частично погасило задолженность по зарплате ООО «Племрепродукт» в Бугульминском районе – 56 работников получили 971 тыс. рублей.

 

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