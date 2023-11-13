Две организации из Казани выплатили более 1,1 млн рублей долгов по зарплате

Две татарстанские организации погасили задолженность перед работниками на сумму более 1,1 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

Так, ООО «Щисто» задолжало заработную плату 19 работникам. Им выплатили 696,4 тыс. рублей.

Еще одна организация из Казани — ООО «Казань клининг» — погасила 431,2 тыс. рублей долгов по зарплате перед 8 сотрудниками.