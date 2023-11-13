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Две организации из Казани выплатили более 1,1 млн рублей долгов по зарплате
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Две татарстанские организации погасили задолженность перед работниками на сумму более 1,1 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда РТ.
Так, ООО «Щисто» задолжало заработную плату 19 работникам. Им выплатили 696,4 тыс. рублей.
Еще одна организация из Казани — ООО «Казань клининг» — погасила 431,2 тыс. рублей долгов по зарплате перед 8 сотрудниками.
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