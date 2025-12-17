news_header_top
Общество 17 декабря 2025 16:59

Две новые школы в Татарстане сдали на полтора года раньше срока благодаря нацпроекту

Две новые школы в Казани и Набережных Челнах, построенные в рамках национального проекта «Образование», открылись для учеников 7 ноября 2025 года, хотя по первоначальным планам их ввод в эксплуатацию был намечен только на 2027 год.

«Благодаря поддержке руководства республики и активной работе Минстроя РТ у нас по опережающему графику были введены в эксплуатацию в этом году две общеобразовательные организации. Это очень хороший показатель», – сообщила на заседании общественного совета Министерства образования и науки Татарстана и. о. замглавы ведомства Фяридя Зайнетдинова.

Аналогичная ситуация позволила досрочно завершить капитальный ремонт Набережночелнинского политехнического колледжа в рамках федерального проекта «Профессионалитет». Финансирование, изначально разбитое на два этапа (2025 и 2026 годы), было сконцентрировано, и работы удалось завершить в сжатые сроки.

#национальные проекты #новые школы #Минобрнауки РТ
