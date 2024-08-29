Две новые школы построены в Высокогорском районе

Школа в деревне Чернышевка

Фото: пресс-служба Инспекции госстройнадзора РТ

В Высокогорском районе Татарстана построили две школы. Инспекция госстройнадзора РТ выдала заключения о соответствии требованиям проектной документации обоим объектам.

В деревне Чернышевка появилось образовательное учреждение на 192 ученических места, в селе Высокая Гора — на 1 224 места.

Фото: пресс-служба Инспекции госстройнадзора РТ

Оба объекта возведены в рамках национального проекта «Образование».