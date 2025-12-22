Две новые меры поддержки для педагогов введут в Татарстане в 2026 году

С января следующего года в Татарстане начнут действовать две новые меры поддержки для педагогов. Об этом сообщил во время прямого эфира первый заместитель министра образования и науки РТ Рамис Музипов.

«Это компенсация арендного жилья. Предусмотрено по 20 тыс. рублей ежемесячно для 350 педагогов всех уровней. Среди дошкольных педагогов, учителей школ, преподавателей среднего профессионального образования, дополнительного образования будет выделена определенная квота», – рассказал он.

Кроме того, 300 молодых педагогов смогут получить жилищный сертификат на 1 млн рублей, подчеркнул Музипов.

По его словам, он предусмотрен для первоначального взноса на жилье или погашения ипотеки на приобретение жилого посещения.

«После отбора 300 грантовиков получат сертификат в виде такой меры поддержки», – отметил первый замминистра образования и науки.