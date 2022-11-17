Две новые мастерские за 18 млн рублей открылись по нацпроекту в колледже Бугульмы

Мастерские по компетенциям «Кузовной ремонт» и «Управление локомотивом» открылись в Бугульминском строительно-техническом колледже по национальному проекту «Образование». Их оснащение обошлось в 18 млн рублей.

Новые площадки рассчитаны на 16 рабочих мест и оснащены высокотехнологичным оборудованием по стандартам WorldSkills Russia.

Открытие мастерских прошло при участии главы Бугульминского района Линара Закирова. В церемонии открытия мастерских также приняли участие педагоги образовательного учреждения, студенты, представители Минобрнауки РТ, руководители предприятий Бугульмы.

«Я убежден, что создание таких современных мастерских позволит вести подготовку специалистов на самом высоком уровне — для дальнейшей работы на наших предприятиях», — отметил Линар Закиров.

Ожидается, что мастерские станут площадкой для сдачи демонстрационного экзамена.

Сегодня в колледже учатся более 700 студентов, учреждение взаимодействует с работодателями района. Налажено социальное партнерство с бугульминским механическим заводом, эксплуатационным локомотивным депо станции Бугульма, заводом железобетонных изделий, компаниями «ТНГ-Групп», «Жилсервис», «ТНГ-Универсал», «Автоцентр-ИНТЕР».

Результат такого взаимодействия с будущими работодателями выпускников — высокий уровень профессиональной компетенции молодых специалистов и их успешное трудоустройство.

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Бугульминского района РТ, история колледжа началась в 1966 году. Тогда было создано строительное профессионально-техническое училище №48. В 1972 году училище получило новый четырехэтажный учебный корпус, общественно-бытовой блок, учебные мастерские и общежитие на 400 мест.

Сегодня учебно-производственный корпус занимает площадь в 13 тыс. квадратных метров, двух зданий мастерских. В корпусе находятся учебные кабинеты, спортивный зал, актовый зал на 250 посадочных мест, столовая на 120 мест, библиотека, читальный зал, тир, тренажерный зал, медицинский пункт, общежитие, гаражи.

Сегодня здесь учат будущих сварщиков, поваров, лаборантов-экологов, машинистов на буровых установках, машинистов локомотива, столяров, кондитеров, мастеров по ремонту и обслуживанию автомобилей и др.

В 2024–2025 годах планируется открытие новых специальностей: «Машинист дорожных и строительных машин», «Машинист крана (крановщик)», «Мастер жилищно-коммунального хозяйства».

Национальные проекты реализуются в стране с 2019 года на основании «майских указов» Президента России Владимира Путина.