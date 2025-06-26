Две несанкционированные свалки выявлены в Нурлатском районе Татарстана

Фото: пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов РТ

В ходе авиационного облета территории Нурлатского района сотрудники Юго-Восточного управления Министерства экологии РТ зафиксировали нарушения природоохранного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов РТ.

Одно из нарушений было выявлено в селе Средняя Камышла на улице Н. Плониша. Здесь зафиксирована несанкционированная свалка на площади 440 квадратных метров. Общий объем мусора составил 132 кубических метра. В адрес собственника участка направлено предостережение с требованием ликвидировать несанкционированное захламление.

Второй случай обнаружен в том же населенном пункте – на улице Вишневая. Площадь незаконной свалки здесь составила 250 квадратных метров. Владельцу участка также направлено официальное предостережение.

Забота об окружающей среде соответствует целям национального проекта «Экологическое благополучие».

За последние годы Татарстан добился значительных успехов в охране окружающей среды, став лидером природоохранной деятельности в Приволжском федеральном округе.

«Вопросы экологии — это основа качества жизни людей. Нужно начинать со среды нашего обитания. Огромные средства мы направляем на благоустройство общественных пространств, дворов. Но если не будет качественного воздуха, хорошей воды — ничего не получится», – говорил Раис РТ Рустам Минниханов.