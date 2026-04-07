Две несанкционированные свалки выявили в Ютазинском районе

В Ютазинском районе Татарстана в ходе санитарно-экологического двухмесячника выявили два несанкционированных свалочных участка. Проверку провели инспекторы Приикского управления, нарушения обнаружили в селе Дым-Тамак, сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

Первую свалку нашли в водоохранной зоне реки Дымка. Ее площадь составила 75 квадратных метров. Размещение отходов на такой территории нарушает требования статьи 65 Водного кодекса России, которая регулирует использование водоохранных зон и прибрежных защитных полос.

Еще одно несанкционированное складирование отходов зафиксировали на улице Матросова. Площадь этого участка составила 60 квадратных метров.

По итогам проверки исполнительному комитету Дым-Тамакского сельского поселения выдали предостережения. Ему указали на недопустимость нарушений природоохранного законодательства и необходимость ликвидировать свалки.

Утилизация отходов соответствует целям национального проекта «Экологическое благополучие».