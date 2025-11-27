Две несанкционированные свалки выявили в Тукаевском районе

Фото: пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов РТ

Во время выездного обследования Тукаевского района специалисты Прикамского управления обнаружили две несанкционированные свалки. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов РТ.

Первый факт несанкционированного размещения отходов был зафиксирован в Шильнебашском сельском поселении, где площадь свалки составила 42 кв. метра. Исполкому поселения направили предостережение о необходимости соблюдения обязательных экологических требований.

Еще одну свалку инспекторы нашли на территории Малошильнинского сельского поселения. Здесь площадь загрязнения достигла 29 кв. метров. Поскольку в ЕГРН отсутствуют сведения о зарегистрированных правах на этот участок, предостережение направлено исполнительному комитету Малошильнинского сельского поселения.

