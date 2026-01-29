Две несанкционированные свалки в водоохранной зоне реки Челны обнаружили экологи

Фото: пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов РТ

Нарушение природоохранного законодательства выявили инспекторы Прикамского управления в Набережных Челнах. В Комсомольском районе города экологи обнаружили две несанкционированные свалки, сообщает пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов РТ.

Строительные и бытовые отходы располагались в пределах водоохранной зоны реки Челны, что нарушает Водный кодекс РФ.

Общая площадь свалок составила 35 квадратных метров, а их объем достиг 22 кубических метров.

Исполнительному комитету города выдано предостережение о недопустимости подобных нарушений природоохранного законодательства и необходимости ликвидации свалок.

Статья 65 Водного кодекса РФ запрещает размещение отходов производства и потребления в границах водоохранных зон и прибрежных защитных полос.