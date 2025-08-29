news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 29 августа 2025 16:31

Две московские труппы представят спектакли на фестивале «Пастернаковские чтения»

Читайте нас в
Телеграм

Две московские театральные труппы выступят на фестивале «Пастернаковские чтения» в Менделеевске 20 и 21 сентября. По информации пресс-службы муниципалитета, участие в фестивале примут театральная компания «ДаМы и Господа» и творческое объединение «Завод».

«ДаМы и Господа» покажут спектакль «Про Федота-стрельца…» по произведению Леонида Филатова. В спектакле играют Александр Носик, Михаил Липкин, Елена Бобкова, Виктория Мустафина и другие. Музыку исполняет балалаечник Михаил Кандауров.

Премьерой фестиваля станет и спектакль «Неизлечимые» творческого объединения «Завод». Постановка основана на произведениях Бориса Пастернака, Саши Черного, Аркадия Аверченко, Александра Блока, Игоря Северянина, Владимира Маяковского, Даниила Хармса и других авторов. Актеры Полина Шелехова, Марсель Бакаев, Андрей Минеев и Юрий Печенежский предстанут перед зрителями в образах лирических героев, рассказывая истории о любви в прозе и поэзии.

Фестиваль «Пастернаковские чтения» проводится в Менделеевске уже в третий раз, и представленные спектакли составляют лишь часть его насыщенной программы.

#борис пастернак #менделеевский район
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
ЭКГ, онкотесты и флюорография: что входит в диспансеризацию в Татарстане и как ее пройти

ЭКГ, онкотесты и флюорография: что входит в диспансеризацию в Татарстане и как ее пройти

28 августа 2025
Временно исполняющим обязанности министра здравоохранения РТ стал Альмир Абашев

Временно исполняющим обязанности министра здравоохранения РТ стал Альмир Абашев

28 августа 2025