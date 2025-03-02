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Происшествия 2 марта 2025 21:39

Две массовые аварии стали причиной сильного затора на трассе М7 под Казанью

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Вечером на трассе М7 рядом с поселком Займище произошли сразу несколько крупных аварий. Движение на этом участке дороги оказалось серьезно осложнено.

Одна из аварий произошла, когда автомобиль «Лада Калина» врезался в Hyundai Solaris, который ранее столкнулся с «Жигули». В результате происшествия пострадала 39-летняя пассажирка одного из автомобилей.

Еще одна авария случилась неподалеку, где Chevrolet Lanos столкнулся с автомобилями Skoda и Hyundai Solaris.

«В результате дорожно-транспортного происшествия пострадала пассажирка Skoda 1960 года рождения», –сообщили «Татар-информу» в пресс-службе МВД по РТ. В обстоятельствах ДТП разбираются автоинспекторы.

#ДТП
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