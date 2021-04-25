Две легковушки вылетели в кювет после массового ДТП на трассе в РТ, есть пострадавшие

Сегодня на трассе в Татарстане произошло массовое ДТП с тремя пострадавшими. Последствия аварии сняли на видео проезжающие водители.

На кадрах ролика видно, что от сильного столкновения две легковушки вылетели в кювет, а третью развернуло на трассе. Все автомобили получили серьезные повреждения корпуса.

Как уточнили ИА «Татар-информ» в пресс-службе МВД по РТ, в результате аварии три человека получили различные травмы.

«В аварии участвовали три автомобиля, пострадали трое людей. ДТП произошло на трассе Заинск – Набережные Челны – Альметьевск», – сообщили в пресс-службе МВД по РТ.