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Происшествия
10 марта 2022  09:42
Полина Шевчук

Две легковушки столкнулись у METRO в Казани, одного из водителей увезли в больницу

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Две легковушки столкнулись у METRO в Казани, одного из водителей увезли в больницу

Авария произошла сегодня в 7.55 напротив дома №5 по улице Вахитова. Как сообщили «Татар-информу» в городской Госавтоинспекции, столкнулись легковушки KIA и Renault.

 

Фото: © Полин Шевчук

Судя по фото с места ДТП, корейская легковушка получила серьезные повреждения – у нее разбита вся передняя часть и лопнуло лобовое стекло.

 

Фото: © Полина Шевчук

«Водителя KIA увезли в больницу. На месте работают автоинспекторы. Обстоятельства ДТП устанавливаются», – пояснили в ГИБДД Казани.

 

#дтп казань #авария Казань
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