Две легковушки столкнулись у METRO в Казани, одного из водителей увезли в больницу

Авария произошла сегодня в 7.55 напротив дома №5 по улице Вахитова. Как сообщили «Татар-информу» в городской Госавтоинспекции, столкнулись легковушки KIA и Renault.

Фото: © Полин Шевчук

Судя по фото с места ДТП, корейская легковушка получила серьезные повреждения – у нее разбита вся передняя часть и лопнуло лобовое стекло.

Фото: © Полина Шевчук

«Водителя KIA увезли в больницу. На месте работают автоинспекторы. Обстоятельства ДТП устанавливаются», – пояснили в ГИБДД Казани.