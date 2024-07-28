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Две легковушки столкнулись на трассе в Татарстане, пассажирка одного из авто погибла
Водитель «Лады» 12-й модели выехал на встречку, чтобы обогнать впереди идущий транспорт и столкнулся с «Ладой Грантой». ДТП произошло на 85-м километре трассы Казань – Ульяновск в Апастовском районе РТ.
По информации Госавтоинспекции Татарстана, пассажирка «Лады» 12-й модели скончалась на месте аварии. Еще один пассажир этого же авто получил травмы.
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