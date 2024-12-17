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Происшествия 17 декабря 2024 13:55

Две легковушки столкнулись на трассе в Татарстане, пассажир одной погиб на месте

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Две легковушки столкнулись на трассе в Татарстане, пассажир одной погиб на месте
Фото: Госавтоинспекция Татарстана

В Арском районе Татарстана водитель за рулем автомобиля «ИЖ» на большой скорости выехал на встречную полосу и влетел в автомобиль Daewoo.

В результате пассажир легковушки Daewoo скончалась на месте.

Обстоятельства ДТП выясняются. На месте работают автоинспекторы.

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