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Ру Тат
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23 августа 2021  22:46
Полина Шевчук

Две легковушки столкнулись лоб в лоб в Альметьевском районе РТ, один из водителей погиб

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Две легковушки столкнулись лоб в лоб в Альметьевском районе РТ, один из водителей погиб

Авария произошла сегодня около семи вечера на трассе Казань – Оренбург вблизи села Абдрахманова.

Описание

Фото: © очевидцы 

Как стало известно со слов очевидцев, на автодороге лоб в лоб столкнулись «Лада Калина» и Deawoo. От мощного удара иномарку вышвырнуло в кювет, где она перевернулась.

Описание

Фото: © очевидцы 

«Оба водителя сильно пострадали. Мужчина за рулем «Лады» получил тяжелые травмы. Обоих отвезли в больницу», - уточнили свидетели ДТП.

Описание

Фото: ©очевидцы  

Как стало известно агентству, водитель отечественной легковушки скончался в больнице.

 

Описание

Фото: © очевидцы 

 

#ДТП с погибшими #авария с погибшими
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