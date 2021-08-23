Две легковушки столкнулись лоб в лоб в Альметьевском районе РТ, один из водителей погиб

Авария произошла сегодня около семи вечера на трассе Казань – Оренбург вблизи села Абдрахманова.

Описание Фото: © очевидцы

Как стало известно со слов очевидцев, на автодороге лоб в лоб столкнулись «Лада Калина» и Deawoo. От мощного удара иномарку вышвырнуло в кювет, где она перевернулась.

Описание Фото: © очевидцы

«Оба водителя сильно пострадали. Мужчина за рулем «Лады» получил тяжелые травмы. Обоих отвезли в больницу», - уточнили свидетели ДТП.

Описание Фото: ©очевидцы

Как стало известно агентству, водитель отечественной легковушки скончался в больнице.