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Ру Тат
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30 сентября 2021  16:40
Павел Климчак

Две легковушки не поделили перекресток в Татарстане, двое пострадавших в больнице

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ДТП произошло днем в Черемшанском районе республики, около села Старое Ильмово. Один из автомобилей не уступил дорогу другому на перекрестке, в результате чего произошло столкновение.

Судя по фото, одну из машин от сильного удара отбросило с трассы в кювет, а вторая получила серьезные повреждения корпуса сбоку.

Как сообщили ИА «Татар-информ» очевидцы случившегося, в аварии пострадали два человека: женщина и пожилой мужчина. Их увезли на скорой помощи в ближайшую больницу.

#ДТП #ДТП с пострадавшими #вылетел в кювет
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