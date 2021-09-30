Две легковушки не поделили перекресток в Татарстане, двое пострадавших в больнице

ДТП произошло днем в Черемшанском районе республики, около села Старое Ильмово. Один из автомобилей не уступил дорогу другому на перекрестке, в результате чего произошло столкновение.

Судя по фото, одну из машин от сильного удара отбросило с трассы в кювет, а вторая получила серьезные повреждения корпуса сбоку.

Как сообщили ИА «Татар-информ» очевидцы случившегося, в аварии пострадали два человека: женщина и пожилой мужчина. Их увезли на скорой помощи в ближайшую больницу.