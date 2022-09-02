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Происшествия
2 сентября 2022  07:55
Полина Шевчук

Две «Лады» не поделили перекресток под Челнами, один из водителей в больнице

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Две «Лады» не поделили перекресток под Челнами, один из водителей в больнице
фото: Валентин Кулагин/ «Татар-информ»

Серьезное ДТП произошло накануне около семи утра на трассе М7 под Челнами.

Как рассказал собственный корреспондент «Татар-информа» с места происшествия, по предварительным данным, водитель «Лады Ларгус» не уступил на перекрестке дорогу легковушке «Лада Калина».

 

Фото: © Валентин Кулагин/ «Татар-информ» 

От мощного удара «Ларгус» вылетел в кювет, а «Калину» развернуло поперек дороги.

 

Фото: © Валентин Кулагин/ «Татар-информ» 

«С места ДТП на карете скорой помощи в больницу забрали 37-летнего водителя "Лады Калина". Предварительно, у него перелом ноги и ушибы», – уточнил корреспондент агентства с места ДТП.

#ДТП с пострадавшими #авария
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