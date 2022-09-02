Две «Лады» не поделили перекресток под Челнами, один из водителей в больнице

фото: Валентин Кулагин/ «Татар-информ»

Серьезное ДТП произошло накануне около семи утра на трассе М7 под Челнами.

Как рассказал собственный корреспондент «Татар-информа» с места происшествия, по предварительным данным, водитель «Лады Ларгус» не уступил на перекрестке дорогу легковушке «Лада Калина».

Фото: © Валентин Кулагин/ «Татар-информ»

От мощного удара «Ларгус» вылетел в кювет, а «Калину» развернуло поперек дороги.

Фото: © Валентин Кулагин/ «Татар-информ»

«С места ДТП на карете скорой помощи в больницу забрали 37-летнего водителя "Лады Калина". Предварительно, у него перелом ноги и ушибы», – уточнил корреспондент агентства с места ДТП.