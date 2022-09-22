Две квартиры в Казани признаны непригодными для проживания инвалидов

В столице Татарстана две квартиры признаны непригодными для проживания инвалидов. Соответствующие распоряжения замруководителя исполкома города опубликованы в сборнике документов мэрии.

Непригодными для проживания инвалидов и их семей объявлены жилые помещения квартиры №86 дома №23 по улице Закиева и квартиры №46 дома №2 по улице Восход.

Контроль за исполнением этих документов возложен на и. о. председателя Комитета жилищно-коммунального хозяйства Казани (заместителя председателя) Василия Лысачкина.