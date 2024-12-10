Две команды казанских школьников победили на всероссийском турнире по БПЛА

Фото: пресс-служба Минобрнауки РТ

Две команды казанских школьников стали победителями Всероссийского турнира по беспилотным авиационным системам «Новая высота». Всего Татарстан представляли семь команд, сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.

Взявшие золотые медали в номинации «Гонщик БАС» команды из столицы Татарстана состояли из учащихся Лицея — инженерного центра, гимназии №6 и Инженерного лицея-интерната КНИТУ-КАИ.

Турнир проходил 5 и 6 декабря в Калуге в двух возрастных дивизионах: школьный (возраст участников 12–14 лет) и студенческий (возраст участников 15–18 лет). В турнире приняли участие команды из 30 регионов, задействованных в реализации национального проекта «Беспилотные авиационные системы». Церемония награждения состоялась 6 декабря.

Награды победителям вручила заместитель директора Департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения Министерства просвещения РФ Маргарита Скворцова.

Турнир был организован Минпросвещения в рамках федеральных проектов «Кадры для беспилотных авиационных систем» и «Стимулирование спроса на отечественные БАС» национального проекта «Беспилотные авиационные системы». Мероприятие было нацелено на демонстрацию знаний и навыков в сфере беспилотной авиации, профориентацию и выявление кадрового потенциала для региональных рынков труда, вовлечение молодежи в научно-техническое творчество и популяризацию беспилотников.

Участники турнира смогли получить уникальный опыт управления БПЛА, а также развить навыки конструирования, пилотирования и программирования. Программа мероприятия включала не только соревнования, но и выставочную часть с участием профессионалов, мастер-классы, обучающие семинары, брейн-ринги и шоу дронов.