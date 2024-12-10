Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Две команды казанских школьников победили на всероссийском турнире по БПЛА
Две команды казанских школьников стали победителями Всероссийского турнира по беспилотным авиационным системам «Новая высота». Всего Татарстан представляли семь команд, сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.
Взявшие золотые медали в номинации «Гонщик БАС» команды из столицы Татарстана состояли из учащихся Лицея — инженерного центра, гимназии №6 и Инженерного лицея-интерната КНИТУ-КАИ.
Турнир проходил 5 и 6 декабря в Калуге в двух возрастных дивизионах: школьный (возраст участников 12–14 лет) и студенческий (возраст участников 15–18 лет). В турнире приняли участие команды из 30 регионов, задействованных в реализации национального проекта «Беспилотные авиационные системы». Церемония награждения состоялась 6 декабря.
Награды победителям вручила заместитель директора Департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения Министерства просвещения РФ Маргарита Скворцова.
Турнир был организован Минпросвещения в рамках федеральных проектов «Кадры для беспилотных авиационных систем» и «Стимулирование спроса на отечественные БАС» национального проекта «Беспилотные авиационные системы». Мероприятие было нацелено на демонстрацию знаний и навыков в сфере беспилотной авиации, профориентацию и выявление кадрового потенциала для региональных рынков труда, вовлечение молодежи в научно-техническое творчество и популяризацию беспилотников.
Участники турнира смогли получить уникальный опыт управления БПЛА, а также развить навыки конструирования, пилотирования и программирования. Программа мероприятия включала не только соревнования, но и выставочную часть с участием профессионалов, мастер-классы, обучающие семинары, брейн-ринги и шоу дронов.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»