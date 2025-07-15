Две команды из Татарстана пройдут окружной этап «Зарницы 2.0» в Оренбурге

Две команды из Татарстана примут участие в окружном этапе Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0». Перед поездкой в Оренбург, которая запланирована на 22 июля, участники пройдут летние учебные сборы в Республиканском центре «Патриот» в Казани с 15 по 21 июля. Республику представят отряд «Форд» из Нижнекамска в средней возрастной категории (14–17 лет) и отряд «Пиранья» из Лаишево в специальной категории. В рамках сборов ребята будут проходить профильное обучение в зависимости от своих ролей — командира, медика, сапёра, штурмовика, оператора БПЛА и других. Кроме того, участники освоят строевую, тактическую и огневую подготовку, медицину, выживание, РХБЗ-защиту, а также историю и основы российской государственности.

Параллельно будет вестись подготовка к всероссийскому финалу, который пройдет в сентябре в Волгограде. Татарстан там представит команда «КОБР» из Нижнекамска — победитель в старшей возрастной категории, получивший прямой выход в финал. Все участники «Зарницы 2.0» учатся действовать в команде, развивают лидерские и прикладные навыки, получают опыт в военно-патриотической и цифровой подготовке.

Игра «Зарница 2.0» — проект Российского движения детей и молодежи «Движение Первых», созданного по поручению Президента РФ. В Татарстане в проекте с начала года приняли участие около 100 тысяч школьников. Через современные форматы игра развивает у подростков патриотизм, чувство ответственности и интерес к службе и истории страны.