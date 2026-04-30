Две книги Таткнигоиздата стали дипломантами конкурса, посвященного культурам народов России

Фото предоставлено пресс-службой Таткнигоиздата

Две книги, выпущенные Татарским книжным издательством, стали дипломантами общенационального конкурса Ассоциации книгоиздателей России (АСКИ) «Лучшие издания по истории и современному развитию национальных культур народов России и интеграции в общероссийский культурный процесс». Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Таткнигоиздата.

В номинации «Лучшие издания для детей и юношества» диплом лауреата получила книга «Татарские народные сказки» на татарском, русском и английском языках.

Кроме того, благодарностью Комитета по делам национальностей Государственной Думы РФ за популяризацию народной культуры отмечен «Этнические музыкальные инструменты татар» музыковеда Геннадия Макарова.

Церемония объявления дипломантов конкурса состоялась в Элисте, на книжном празднике «Книги народов России», организованном АСКИ и Национальной библиотекой Калмыкии.

Конкурс проходил в рамках книжной программы, посвященной объявленному в стране Году единства народов России.

Четыре месяца длился прием заявок, а затем велась экспертная работа по номинациям. Отдельные категории были выделены познавательным изданиям, альбомам, детским книгам. Всего на конкурс было представлено около 200 вышедших в 2024-2025 годах книг почти от 80 издательств, в основном – из национальных республик.