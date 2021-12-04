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Спорт
4 декабря 2021  01:46

Две казанские спортшколы выиграли гранты по 1 млн рублей на развитие женского футбола

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Две казанские спортшколы выиграли по 1 млн рублей на развитие женского футбола — это спортивная школа олимпийского резерва Вахитовского района и спортшкола по футболу «Мирас». Об этом сообщается сайте РФС. 

Всего на участие в конкурсе поступило 36 заявок от спортивных организаций, выиграли гранты 20 учреждений. 

«Победители смогут потратить грант на увеличение количества занимающихся девочек, обеспечение их инвентарем и экипировкой и поддержку тренеров, работающих с девочками», — сообщается на сайте РФС.

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