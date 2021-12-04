Две казанские спортшколы выиграли гранты по 1 млн рублей на развитие женского футбола

Две казанские спортшколы выиграли по 1 млн рублей на развитие женского футбола — это спортивная школа олимпийского резерва Вахитовского района и спортшкола по футболу «Мирас». Об этом сообщается сайте РФС.

Всего на участие в конкурсе поступило 36 заявок от спортивных организаций, выиграли гранты 20 учреждений.

«Победители смогут потратить грант на увеличение количества занимающихся девочек, обеспечение их инвентарем и экипировкой и поддержку тренеров, работающих с девочками», — сообщается на сайте РФС.