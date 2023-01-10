Две казанские организации выплатили более 800 тыс. рублей долгов по зарплате

Две казанские организации погасили задолженность по заработной плате. Об этом сообщает пресс-служба Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ.

«В ходе проведенной работы <...> в рамках Республиканской межведомственной комиссии по вопросам повышения уровня жизни населения, труда, привлечения и использования иностранных работников и Координационного совета по оплате труда, доходам и уровню жизни населения при Республиканской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, погашена задолженность по заработной плате на предприятиях г. Казани», — сказано в сообщении ведомства.

Так, шесть работников ООО «Статус-Групп 21» смогли получить задержанную им зарплату на общую сумму 260,7 тыс. рублей. ООО «БСЛ-Инжиниринг» выплатило девяти своим сотрудникам 541,6 тыс. рублей.