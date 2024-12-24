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Две инклюзивные практики из РТ заняли призовые места на всероссийском отборе
Две инклюзивные практики из Татарстана оказались среди лучших по итогам всероссийского отбора «Открыто для всех». Мероприятие ежегодно организуется Агентством стратегических инициатив.
Так, первое место в номинации «Инклюзивное лидерство» заняла практика«Ансамбль незрячих музыкантов „НеЗаМи“» от одноименного благотворительного фонда. По задумке ее создателей, незрячие музыканты помогают ребятам с разными формами инвалидности, обучают их. Данная практика способствует развитию инклюзивной культуры, позволяет достичь социальной интеграции детей и молодежи. Участники коллектива организуют концерты, в которых участвуют люди с инвалидностью.
«Наша практика через ансамбль незрячих музыкантов „НеЗаМи“ способствует созданию общества равных возможностей, демонстрируя, что искусство не знает границ и может объединять всех, независимо от их заболеваний», — рассказал педагог-наставник благотворительного фонда помощи детям и инвалидам «НеЗаМи» Булат Минуллин.
Кроме того, в номинации «Эффективная реабилитация» третье место осталось за практикой внедрения программы профессиональной ориентации «Профессии вокруг нас» от елабужского реабилитационного центра «Астра».
Программа предусматривает активные и пассивные формы организации трудового и профориентирования детей и подростков с ОВЗ. Создатели практики буквально окружают ребят профессиями, делая акцент на том, что окружение человека формируется с учетом его деятельности и интересов. Это позволяет вызвать у воспитанников интерес к труду, к экономическому мышлению и разговору на «языке профессий».
Церемония награждения состоялась в Москве. Для участия в отборе было подано свыше 550 заявок из 79 регионов, в том числе 30 из Татарстана.
В Республике Татарстан уделяется большое внимание созданию условий для социальной инклюзии. Инвалиды активно участвуют в жизни республики в разных отраслях, в том числе становятся участниками различных проектов, которые позволяют оказывать адресную помощь жителям региона с особыми потребностями по месту их жительства, а также способствуют развитию социальной инклюзии в республике, формированию позитивного отношения к людям с инвалидностью.
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