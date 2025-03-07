Две иглы из живота женщины вытащили врачи РКБ Татарстана под рентген-контролем

Врачи Республиканской клинической больницы Татарстана извлекли две хирургические иглы из брюшной полости 62-летней пациентки. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе клиники.

Как выяснилось, пять лет назад женщину прооперировали по линии гинекологии в больнице одного из районов республики. С тех пор она начала мучиться от непонятных болей в животе.

«По словам пациентки, ее отправляли от одного врача к другому, посылали даже к психиатру – грешили на ее психику. Но когда она добралась до нас, на КТ мы увидели инородные предметы. Совместно с заведующим отделением рентген-хирургических методов лечения и диагностики №2 Иреком Ахметовым мы по УЗИ с рентген-контролем нашли месторасположение двух иголок», – рассказал заместитель главного врача, хирург Руслан Зефиров.

Фото: Пресс-служба РКБ Татарстана

Изначально на КТ, по словам докторов, было видно только одну иглу. Уже под контролем рентгена обнаружилась вторая. Сделать операцию лапароскопически было невозможно – слишком маленькие предметы.

«Поэтому мы с помощью рентгена искали расположение иглы и делали разметку, как бы прокладывая путь от места разреза до иглы. Как только мы закончили с разметкой, Руслан Андреевич сделал двухсантиметровый разрез в левом подреберье и осторожно извлек иглы», – добавил Ирек Ахметов.

Операция прошла успешно, женщина чувствует себя хорошо.