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Ру Тат
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21 мая 2021  15:38
Cергей Гаврилов

Две доигровщицы пополнили ряды «Динамо-Ак Барса»

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Сегодня доигровщицы Дарья Заманская и Татьяна Костина из казанской молодежной волейбольной команды переведены в основной состав «Динамо-Ак Барса», информирует клубная пресс-служба.

Обе девушки являются воспитанницами клубной школы. Хотя Таня Костина родом из Астрахани, она впервые попала в казанский клуб в 2016 году в рамках проекта «Школа Гамовой». С декабря 2019 года после перевода Арины Федоровцевой во взрослый состав Костина исполняла обязанности капитана молодежной команды.

Петербурженка Даша Заманская пришла в казанскую «молодежку» в 2018 году. Она дочь известного экс-баскетболиста Игоря Заманского, выступавшего в свое время за казанский УНИКС.

#вк динамо-казань
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