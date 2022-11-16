Две бригады ДРКБ 5 часов оперировали подростка с врожденным поражением мочевой системы

В Детской республиканской клинической больнице Татарстана провели сложную урологическую операцию подростку, у которого с рождения было грубое поражение мочевой системы. Об этом рассказали в пресс-службе больницы.

Мальчик родился с детским церебральным параличом. Кроме этого у него были дефекты уретры, что мешало опорожнению мочевого пузыря, а также проблемы с почками, которые сильно осложняли и так непростую жизнь ребёнка.

В детстве ребенок перенес ряд хирургических вмешательств, но, к сожалению, они не принесли должного эффекта.

Операция в ДРКБ длилась пять часов. Работали две команды хирургов: первая проводила реконструктивную операцию – закрывала стомы, вторая в этот момент проводила пластику лоханочно-мочеточникового сегмента, чтобы восстановить отток мочи из почки.

В дальнейшем врачи планируют пересадить мочеточник. Пациенту эта операция поможет восстановить уродинамику верхних мочевых путей.

«Сейчас состояние подростка удовлетворительное. Персонал готовит его к выписке. В следующий раз пациент и врачи встретятся через месяц, тогда и планируется провести второй этап лечения», – добавили в больнице.