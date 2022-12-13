Две беды «Рубина» и новый лидер команды: статистический анализ казанцев в Первой лиге
Статистический портал Instat опубликовал отчет по летне-осенней части Первой лиги сезона 2022/23. В опубликованном материале оказались командные и персональные рейтинги всех клубов чемпионата по множеству статистических показателей. Среди прочих также было уделено внимание и казанскому «Рубину». Чем выделяется клуб – в материале «ТИ-Спорт».
Цифры не врут
В этом сезоне «Рубин» был разным: в начале чемпионата при Леониде Слуцком команда старалась доминировать и много владеть мячом, чуть позже отказалась от этой затеи в угоду быстрому и вертикальному футболу, а в последних двух играх под руководством Юрия Уткульбаева и вовсе стала больше концентрироваться на оборонительных действиях.
Но какими казанцы были в среднем по сезону относительно своих конкурентов? Цифры не врут: третья команда чемпионата почти во всех игровых компонентах является одним из лидеров Первой лиги, но есть и некоторые аномалии.
Начнем с позитивного. Instat Index (безразмерная величина, рассчитывающаяся на основе более чем 15 показателей) говорит о том, что «Рубин» (205) занимает свое место в таблице. В топ-3 помимо казанцев «Балтика» (207) и «Алания» (204). К позитивным моментам можно добавить также количество голов с игры (26 – 1-е место в лиге), среднее число обводок (30 при успешности 63% – 2-е место) и среднее число голевых моментов за игру (7 – 3-е место).
При всем при этом команда не убивается во владении мячом, по данному показателю (52%) «Рубин» – крепкий середняк чемпионата. Зато эффективнее всех продвигает мяч и доставляет его в чужую штрафную. Но как он это делает, это другой вопрос, до которого мы еще доберемся.
А между тем у команды наблюдается большая диспропорция по голам в динамике матча: основная доля всех забитых мячей приходится на концовку таймов, с 30-й по 45-ю и с 75-й по 90-ю минуты. Аналогичная история и с пропущенными голами.
Две беды «Рубина»: стандарты и потери
Про проблему «Рубина» при игре на стандартных положениях много говорили еще в прошлых сезонах, когда за них отвечал Олег Кузьмин. Перед началом сезона штаб Слуцкого пополнил Александр Дутов, но, кажется, она никуда не делась. Наверное, именно поэтому Дутов уже покинул «Рубин» вместе с Олегом Веретенниковым.
Если не брать в расчет пенальти, то казанцы пропустили после розыгрышей угловых и штрафных 7 голов. Больше только у заядлых аутсайдеров – «Волги» и «Краснодара-2». Не все в порядке у «Рубина» и с одиннадцатиметровыми. Казанцы имеют наибольшую отрицательную разницу по назначенным пенальти в лиге: 6 в свои ворота и всего 2 в чужие. Возможно, и не зря Слуцкий критиковал арбитров? Лишь навскидку можно вспомнить минимум три-четыре эпизода, в которых судьи не благоволили «Рубину» с пенальти.
Еще одна беда команды – большое количество потерь. В среднем за игру казанцы теряют мяч 74 раза, 15 из них – на своей половине поля. Как и в случае со стандартами, хуже «Рубина» в этом компоненте проявляют себя только аутсайдеры. К слову, к потерям мяча Instat относит и офсайды, чаще нападающих «Рубина» во вне игры оказываются лишь форварды «Шинника».
Навесы и длинные забросы – стихии «Рубина»
Возвращаясь к продвижению атак, главная стихия «Рубина» – это быстрая доставка мяча в штрафную. Причем зачастую казанцев совсем не волнует то, каким способом он туда будет доставлен. Команда с большим отрывом является лидером по подачам в штрафную после стандартных положений (5,9 за игру), а также занимает третье место с конца по средней длине передач (19,9 метра), длиннее передачи отдают только «Велес» и «Уфа».
При таком раскладе совсем неудивительно, что «Рубин» входит в топ-5 команд по среднему количеству передач в штрафную за матч (33). Правда, если конкуренты в лице «Арсенала», «Алании» и того же «Енисея» делают это менее примитивно, то казанцы не пренебрегают возможностью просто-напросто выбивать мяч через половину поля в надежде, что Джоэль Фамейе или Виталий Лисакович зацепятся за мяч. Да, получается не так эффектно, зато эффективно. К слову, по количеству выигранных единоборств в 4-й четверти поля (40%) «Рубин» – лидер.
Кабутов – лучший игрок «Рубина», Мусаев – в топ-5
Говоря о персоналиях, Instat Index называет самым ценным игроком «Рубина» в Первой лиге Дмитрия Кабутова (226 – 4-е место в чемпионате). Очевидно, что связано это не только с индивидуальными качествами самого футболиста, но и с заточенностью казанской команды на тот самый простой и незамысловатый футбол. Кабутов играет на правом фланге, через который «Рубин» проводит 40% своих атак, и является лидером Первой лиги по количеству навесов (103), передач в штрафную (194), ключевым передачам (32) и по выигранным единоборствам (182 при успешности 56% – 2-е место в лиге после Ильи Самошникова).
Второе, третье и четвертое места среди рубиновцев по Instat Index занимает тройка центральных защитников Александр Мартынович (221), Алексей Грицаенко (221) и Егор Тесленко (219). Примечательно, что все трое являются чуть ли не самыми техничными центрдефами лиги по проценту точных передач.
Неожиданно замкнул топ-5 самых ценных игроков «Рубина» в летне-осенней части чемпионата Леон Мусаев. 23-летний полузащитник провел в этом сезоне всего 8 матчей, после чего получил травму «крестов» и выбыл до весны. Но свой отрезок провел как надо, став одним из лидеров лиги по целому ряду компонентов. Например, по успешности обводок (79%) или проценту выигранных единоборств (71%).
Азат Кашапов