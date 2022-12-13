Две беды «Рубина» и новый лидер команды: статистический анализ казанцев в Первой лиге

Статистический портал Instat опубликовал отчет по летне-осенней части Первой лиги сезона 2022/23. В опубликованном материале оказались командные и персональные рейтинги всех клубов чемпионата по множеству статистических показателей. Среди прочих также было уделено внимание и казанскому «Рубину». Чем выделяется клуб – в материале «ТИ-Спорт».

В начале чемпионата при Леониде Слуцком команда старалась доминировать и много владеть мячом

Фото: rubin-kazan.ru

Цифры не врут

В этом сезоне «Рубин» был разным: в начале чемпионата при Леониде Слуцком команда старалась доминировать и много владеть мячом, чуть позже отказалась от этой затеи в угоду быстрому и вертикальному футболу, а в последних двух играх под руководством Юрия Уткульбаева и вовсе стала больше концентрироваться на оборонительных действиях.

Но какими казанцы были в среднем по сезону относительно своих конкурентов? Цифры не врут: третья команда чемпионата почти во всех игровых компонентах является одним из лидеров Первой лиги, но есть и некоторые аномалии.

Начнем с позитивного. Instat Index (безразмерная величина, рассчитывающаяся на основе более чем 15 показателей) говорит о том, что «Рубин» (205) занимает свое место в таблице. В топ-3 помимо казанцев «Балтика» (207) и «Алания» (204). К позитивным моментам можно добавить также количество голов с игры (26 – 1-е место в лиге), среднее число обводок (30 при успешности 63% – 2-е место) и среднее число голевых моментов за игру (7 – 3-е место).

«Рубин» лидирует по количеству выигранных единоборств в 4-й четверти поля (40%)

При всем при этом команда не убивается во владении мячом, по данному показателю (52%) «Рубин» – крепкий середняк чемпионата. Зато эффективнее всех продвигает мяч и доставляет его в чужую штрафную. Но как он это делает, это другой вопрос, до которого мы еще доберемся.

А между тем у команды наблюдается большая диспропорция по голам в динамике матча: основная доля всех забитых мячей приходится на концовку таймов, с 30-й по 45-ю и с 75-й по 90-ю минуты. Аналогичная история и с пропущенными голами.

Беда команды – большое количество потерь: в среднем за игру казанцы теряют мяч 74 раза, 15 из них – на своей половине поля Фото: rubin-kazan.ru

Две беды «Рубина»: стандарты и потери

Про проблему «Рубина» при игре на стандартных положениях много говорили еще в прошлых сезонах, когда за них отвечал Олег Кузьмин. Перед началом сезона штаб Слуцкого пополнил Александр Дутов, но, кажется, она никуда не делась. Наверное, именно поэтому Дутов уже покинул «Рубин» вместе с Олегом Веретенниковым.

Если не брать в расчет пенальти, то казанцы пропустили после розыгрышей угловых и штрафных 7 голов. Больше только у заядлых аутсайдеров – «Волги» и «Краснодара-2». Не все в порядке у «Рубина» и с одиннадцатиметровыми. Казанцы имеют наибольшую отрицательную разницу по назначенным пенальти в лиге: 6 в свои ворота и всего 2 в чужие. Возможно, и не зря Слуцкий критиковал арбитров? Лишь навскидку можно вспомнить минимум три-четыре эпизода, в которых судьи не благоволили «Рубину» с пенальти.

Еще одна беда команды – большое количество потерь. В среднем за игру казанцы теряют мяч 74 раза, 15 из них – на своей половине поля. Как и в случае со стандартами, хуже «Рубина» в этом компоненте проявляют себя только аутсайдеры. К слову, к потерям мяча Instat относит и офсайды, чаще нападающих «Рубина» во вне игры оказываются лишь форварды «Шинника».

Казанцы не пренебрегают возможностью просто-напросто выбивать мяч через половину поля Фото: rubin-kazan.ru

Навесы и длинные забросы – стихии «Рубина»

Возвращаясь к продвижению атак, главная стихия «Рубина» – это быстрая доставка мяча в штрафную. Причем зачастую казанцев совсем не волнует то, каким способом он туда будет доставлен. Команда с большим отрывом является лидером по подачам в штрафную после стандартных положений (5,9 за игру), а также занимает третье место с конца по средней длине передач (19,9 метра), длиннее передачи отдают только «Велес» и «Уфа».

При таком раскладе совсем неудивительно, что «Рубин» входит в топ-5 команд по среднему количеству передач в штрафную за матч (33). Правда, если конкуренты в лице «Арсенала», «Алании» и того же «Енисея» делают это менее примитивно, то казанцы не пренебрегают возможностью просто-напросто выбивать мяч через половину поля в надежде, что Джоэль Фамейе или Виталий Лисакович зацепятся за мяч. Да, получается не так эффектно, зато эффективно. К слову, по количеству выигранных единоборств в 4-й четверти поля (40%) «Рубин» – лидер.

Кабутов играет на правом фланге, через который «Рубин» проводит 40% своих атак, и является лидером Первой лиги по количеству навесов Фото: rubin-kazan.ru

Кабутов – лучший игрок «Рубина», Мусаев – в топ-5

Говоря о персоналиях, Instat Index называет самым ценным игроком «Рубина» в Первой лиге Дмитрия Кабутова (226 – 4-е место в чемпионате). Очевидно, что связано это не только с индивидуальными качествами самого футболиста, но и с заточенностью казанской команды на тот самый простой и незамысловатый футбол. Кабутов играет на правом фланге, через который «Рубин» проводит 40% своих атак, и является лидером Первой лиги по количеству навесов (103), передач в штрафную (194), ключевым передачам (32) и по выигранным единоборствам (182 при успешности 56% – 2-е место в лиге после Ильи Самошникова).

Второе, третье и четвертое места среди рубиновцев по Instat Index занимает тройка центральных защитников Александр Мартынович (221), Алексей Грицаенко (221) и Егор Тесленко (219). Примечательно, что все трое являются чуть ли не самыми техничными центрдефами лиги по проценту точных передач.

Леон Мусаев свой отрезок провел как надо, став одним из лидеров лиги по целому ряду компонентов Фото: rubin-kazan.ru

Неожиданно замкнул топ-5 самых ценных игроков «Рубина» в летне-осенней части чемпионата Леон Мусаев. 23-летний полузащитник провел в этом сезоне всего 8 матчей, после чего получил травму «крестов» и выбыл до весны. Но свой отрезок провел как надо, став одним из лидеров лиги по целому ряду компонентов. Например, по успешности обводок (79%) или проценту выигранных единоборств (71%).

Азат Кашапов