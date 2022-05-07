Две автобусные остановки в Казани оформили в честь героев Великой Отечественной

фото: Telegram-канал Кировского и Московского районов Казани

Две автобусные остановки в Кировском и Московском районах Казани получили праздничное оформление ко Дню Победы. На них появились плакаты, посвященные участникам Великой Отечественной войны, Героям Советского Союза Федору Савельеву и Борису Машковцеву. Об этом сообщается в Telegram-канале районов столицы РТ.

Узнать о подвигах Федора Савельева можно на остановке «Северный вокзал», а о Борисе Машковцеве — на «Гуманитарном институте».

В администрации сообщили, что к празднику подобные плакаты появятся еще на трех остановках: «Серп и Молот», «Речной техникум» и «Ул. Красикова», где появится информация и фото Героев СССР Николая Столярова и Владимира Иовлева, участника Великой Отечественной войны Юрия Красикова.

Кроме того, увидеть фото ветеранов — жителей Кировского и Московского районов Казани можно на билбордах, размещенных в данных районах города.