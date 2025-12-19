Две активистки из Актаныша отправятся в зону СВО с гуманитарной миссией

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

Завтра волонтеры фонда «Мы вместе» из Актанышского района отправятся в дальний путь – в зону проведения специальной военной операции. Руководитель фонда Лилия Гикрамина и волонтер Фирдания Нуруллина направятся в Донецкую Народную Республику, чтобы поддержать наших земляков, проходящих службу на передовой.

Сегодня в автомобиль Лилии Гикраминой погрузили коробки с именными посылками для каждого бойца. С момента начала мобилизации в 2022 году волонтеры фонда регулярно доставляют гуманитарную помощь военнослужащим 1232-го полка, а также контрактникам, выполняющим боевые задачи по защите будущего страны. В этот раз ребятам повезут новогодние подарки и необходимые в быту вещи.

Силами жителей района были собраны чак-чак, маскировочные сети, пилы, генераторы, сухари, наколенники для защиты конечностей, специальные сетки для эвакуации раненых и многое другое.

Особой просьбой бойцов стало сено – оно необходимо для содержания овец. Как пояснила Лилия Гикрамина, на Украине наблюдается дефицит халяльного мяса, поэтому военнослужащие вынуждены самостоятельно обеспечивать себя. Хозяйство «Чишма» предоставило пять тюков сена, которые отправят в зону СВО через военных из Набережных Челнов.

На вопрос, не страшно ли двум женщинам отправляться в столь дальнюю и непростую поездку, Лилия Гикрамина отвечает уверенно.

«Нет, не боимся. Впереди нас будет сопровождать военный КАМАЗ с гуманитарным грузом. К нам также присоединятся волонтеры из Лаишевского района на большегрузной машине. В Донецке нас встретят ребята из Актаныша. Мы посетим села, госпитали, передадим посылки и, с Божьей помощью, вернемся домой», – отметила она.

Руководство Актанышского района всегда оказывает поддержку волонтерам. На дорожные расходы глава района Ленар Зарипов выделил 100 тысяч рублей.

«Выражаем огромную благодарность всем жителям района, главам сельских поселений, работникам клубов, тем, кто резал лапшу, вязал, плел маскировочные сети», – отметила Лилия Гикрамина.

В своем послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за вклад в поддержку СВО.

«Мы видим, как непростые времена сплотили наше общество. Татарстанцы по зову сердца оказывают поддержку нашим бойцам, их семьям, собирают гуманитарную помощь для фронта и подшефных городов – Лисичанска и Рубежного. Хочу поблагодарить всех за эту важную работу», – сказал он.

