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Дважды судимая 19-летняя девушка в Казани вновь предстанет перед судом за мошенничество
В Казани перед судом предстанет 19-летняя жительница села Пестрецы по обвинению в мошенничестве. Ранее она была дважды судима за аналогичное преступление, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.
По версии следствия, в апреле 2023 года девушка через мессенджер устроилась на работу курьером по преступной схеме «Ваш родственник попал в ДТП».
Девушка забрала посылку у водителя такси, который не знал, что перевозит деньги жертвы мошенников. Основную часть средств она перевела на счет аферистов, а 10% от суммы оставила себе.
На сей раз жертвой аферистов стал 80-летний пенсионер, которого обманули на 175 тысяч рублей.
Уголовное дело в отношении девушки-курьера направлено на рассмотрение в Авиастроительный райнный суд Казани. Обвиняемой грозит до 5 лет лишения свободы.
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