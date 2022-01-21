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Ру Тат
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Здоровье
21 января 2022  18:28
Эвелина Киселёва

Дважды привитая от Covid-19 во время беременности челнинка родила здорового малыша

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Дважды привитая против коронавируса Covid-19 жительница Набережных Челнов родила здорового ребенка. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе Минздрава республики. 

В первый раз вакцинацию от коронавируса челнинка прошла в мае прошлого года. Только привившись, она узнала, что ждет ребенка.

Женщина обратилась в женскую консультацию поликлиники №7 Автограда. Там она наблюдалась всю беременность. 

«Беременность развивается нормально. Сейчас женщина на сроке: 39–40 недель. В скором времени ожидает появления малыша», — отмечала недавно врач-акушер-гинеколог челнинской поликлиники №7 Регина Нуриева. 

По словам женщины, во время беременности ее муж заболел коронавирусом. В течение трех недель они находились вместе в одной квартире, но благодаря вакцинации ей удалось не заболеть. 

Накануне родов челнинка решила пройти повторную вакцинацию от Covid-19, так как с момента первой прививки прошло уже полгода. Женщина вакцинировалась повторно в городской поликлинике №7. «Теперь поеду рожать», — сказала она после этого, не отметив нежелательных явлений после получения бустера.

«Роды прошли благополучно. Мальчик весом 3420 граммов и ростом 52 сантиметра появился на свет накануне, 20 января, в 21.20. Мама и малыш чувствуют себя хорошо», — сообщил заместитель главного врача по акушерству и гинекологии КДМЦ Алексей Эстрин.

#коронавирус #вакцинация #ревакцинация
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