Двадцать велосипедистов пострадали в ДТП с начала этого года в Татарстане

С начала года по 15 июня в Татарстане произошло двадцать ДТП с участием велосипедистов, в которых пострадало такое же количество людей. По сравнению со статистикой за такой же период прошлого года: 26 ДТП, двое погибших и 25 пострадавших – общее число аварий с велосипедистами уменьшилось, как и число пострадавших, а также погибших, так как в этом году за указанный период смертельных ДТП с велосипедистами не было. Об этом сообщили во время пресс-конференции в УМВД России по Казани.

Кроме того, в ГИБДД поделились статистикой с ДТП с участием катающихся на самокатах людей: всего произошло 6 таких случаев, четыре человека получили различные травмы. Если сравнивать с аналогичными данными прошлого года, то число происшествий и пострадавших увеличилось на два.

В связи с этим врио начальника ОГИБДД УМВД России по Казани Никита Жирнов напомнил, что велосипедисты обязаны соблюдать правила дорожного движения, поскольку также являются его участниками.

«Права на велосипед не требуются, поэтому некоторые велосипедисты забывают о том, что они такие же участники дорожного движения, как и водители автомобилей. В результате ДТП с велосипедистами случаются довольно часто. В случае ДТП большинство из нас склонно жалеть велосипедиста как человека, который физически страдает сильнее, чем другие участники аварии. Однако закон подходит к этому вопросу иначе, и для нарушителей, управляющих велосипедами, тоже предусмотрены наказания. Для того, чтобы не попасть в неприятную ситуацию, необходимо неукоснительно соблюдать ПДД», – заключил Никита Жирнов.