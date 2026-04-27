Двадцать тонн гуманитарного груза доставили из Рыбно-Слободского района РТ в Рубежное

Фото: аппарат вице-премьера РТ Рината Садыкова

В подшефный Республике Татарстан город Рубежное на Луганщине прибыла гуманитарная колонна из Рыбно-Слободского района РТ. Общий объем груза составил 20 тонн. В составе помощи – строительные материалы и 10 тонн сезонных овощей для гуманитарного центра и пункта временного размещения. Мирным жителям также передали детскую одежду и книги, собранные социальными учреждениями района.

Отдельное направление – поддержка бойцов. Для них привезли бензиновые генераторы, отопительные приборы, сезонные овощи, строительные материалы, автомобиль, а также адресные посылки от родственников.

«В сборе помощи традиционно участвуют социальные учреждения нашего района: коллективы и дети передают детскую одежду и книги, пишут письма бойцам, рисуют, поддерживают теплыми словами. Отдельное внимание уделяем поддержке бойцов: по заявкам доставили генераторы и строительные материалы, передали адресные посылки от родственников. В этот раз также направили автомобиль. Мы получили новую заявку от гуманитарного центра – в следующий приезд планируем привезти муку. Работу будем продолжать», – рассказал глава Рыбно-Слободского района Татарстана Радик Ислямов.