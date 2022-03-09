Двадцать лет за решеткой грозит татарстанцу за убийство коллег

Дело о том, как житель Татарстана зарезал своих коллег, начал рассматривать Верховный суд Татарстана. На скамье подсудимых 35-летний Дмитрий Тимофеев. Мужчине вменяют убийство двух человек, свою вину он полностью признал.

Фото: © Елена Саляхова/ ИА «Татар-информ»

Тимофеев расправился со своими коллегами в августе прошлого года на территории производственной базы в Тукаевском районе. Приятели выпивали, и в какой-то момент между ними развязалась ссора, во время которой подсудимый схватился за нож.

«Сначала подсудимый ударил кулаком своего приятеля по голове и телу, затем нанес ему не менее восьми ударов ножом. Второго он ударил ножом три раза, затем повалил на пол и начал пинать ногами», – следует из материалов дела.

Оба рабочих от полученных травм скончались на месте. Тимофеева задержали по горячим следам, его сразу же отправили в СИЗО. Сегодня во время процесса выяснилось, что ранее подсудимый отбывал срок за убийство, он освободился в 2018 году.

Фото: © Елена Саляхова/ ИА «Татар-информ»

«Мой отец никогда не был конфликтным. При мне он практически не пил, но если выпьет, он обычно становился болтливым. Чтобы кого-то оскорбить и просто так – такого не было», – рассказал сын одного из погибших.

Молодой человек добавил, что отец никогда ни на что не жаловался. Более того, он рассказывал, что конфликтов с Тимофеевым никогда не было, общались хорошо. Суду предстоит выяснить, что могло стать причиной убийства.

Сегодня на процессе прокурор огласил обвинение. Если вина Тимофеева будет доказана, то ему грозит до 20 лет лишения свободы.