Два живописных шедевра стоимостью 13 млн вывезли из Казани на выставку в Новый Иерусалим

Два произведения живописи – полотно «Рождество (Поклонение пастухов)» Яна де Дюйтса и картина в жанре «накрытый стол» «Натюрморт с устрицами и куропатками» Франса Снейдерса – вывезены из Казани на выставку в музей «Новый Иерусалим». Страховая стоимость картин – 13 млн рублей. Причем первое полотно размерами 2,65х2,05 м оценено в 6 млн рублей, вторая картина, написанная на доске и размерами гораздо скромнее (50х66 см), оценена в 7 млн рублей.

«Все дело в том, что это ранний натюрморт Снейдерса (1610 год). В мире всего известно 10 или чуть более того ранних натюрмортов Франса Снейдерса. То есть это очень редкая работа и она по живописному уровню очень высокая. На эту картину нам дал заключение Фред Мейер – один из лучших в мире специалистов по голландской фламандской живописи, научный сотрудник Нидерландского Института истории искусств RKD в Гааге», – рассказала «Татар-информу» директор Международного института антиквариата (частное собрание Алексея Семина) Алина Булгакова.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Впрочем второе отправленное на выставку в Новый Иерусалим произведение заслуживает внимания не меньше. Кроме Казани картин Яна де Дюйтса в России больше нет нигде – ни в государственных, ни в частных музеях. Так что работа редчайшая, уверяют хранители произведения. Кроме того, она собственноручно подписана и датирована автором – 1662 год.

Выставка в музее «Новый Иерусалим», куда отправились шедевры из Казани, откроется 9 декабря. Она называется «Под знаком Рубенса. Фламандская живопись XVII века из музеев и частных собраний России». На ней будет представлено около 70 фламандских произведений из региональных музеев страны и из частных коллекций. Картины для выставки везут из Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Углича, Ярославля, Архангельска, Воронежа, Тулы, Серпухова. Предоставили шедевры для проекта коллекционеры Владимир Некрасов, Валерия и Константин Мауергауз, Дмитрий Гарибян, Алексей Семин, галерея «Центр искусств. Москва».

«Как говорит куратор выставки Вадим Анатольевич Садко, основная идея – коллаборация государственных музеев и частных собраний. Он посетил наш музей еще в 2013 году, хорошо знаком с нашей коллекцией голландцев и фламандцев, высоко оценивает ее уровень. Он и попросил у нас для выставки эти два произведения. Но я очень переживаю – это первый раз, когда предметы из коллекции Международного института антиквариата покидают Казань. Прежде они “гостили” только в Манеже Казанского Кремля», – подчеркнула Алина Булгакова.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Полотен масштаба «Рождества» де Дюйтса на выставке будет еще три. Одно привезут из Архангельска, два из частной коллекции Владимира Некрасова в Москве. Эти жемчужины проекта, как называет их старший научный сотрудник экспозиционно-выставочного отдела музея «Новый Иерусалим» Анастасия Урываева, принадлежат кисти Рубенса и учеников его мастерской.

Перед «гастролями» казанских картин мастеру-реставратору Андрею Сульдину пришлось заблаговременно целенаправленно провести реставрацию рамы «Натюрморта с устрицами и куропатками». Картина написана на доске, которая от времени, за 400 с лишним лет, прогнулась так, что полностью распрямить ее так и не удалось – между рамой и картиной остался заметный зазор. Рама, к слову, у натюрморта тоже родная – старинная. А изображены на нем помимо указанных в названии хлеб на блюде, цитрусовые и очень необычной формы трехчастный пирог.

«Часто подобные пироги изображались в разрезе, мы видели, что в них. Иногда сверху ставили чучело птицы, чтобы было понятно, какое мясо используется для начинки. В основном пироги были круглой формы, трехчастные – большая редкость. Я просматривала множество аналогов натюрмортов и нашла такой же трехчастный пирог только у одного художника Оссиаса Берта. Он тоже работал в Антверпене, как и Франс Снейдерс, они жили в одно время и в одно время вступили в гильдию святого Луки. Раньше в городах существовали гильдии пирожников, каждый город имел право печь пирог определенной формы. Значит, в год написания картины в Антверпене пекли пироги вот такой формы. Саму форму из теста не ели, ели только начинку, ее даже называли гроб. Картина пришла к нам в собрание в 2013 году», – обратила внимание Алина Булгакова.

«Рождество» де Дюйтса оказалось в коллекции в 2012 году, уже в хорошем состоянии, так что реставрировать ни само полотно, ни раму не пришлось – она была сразу включена в основную экспозицию Международного института антиквариата. Из необычного в этом произведении то, что один из пастухов, засвидетельствовавших рождение Иисуса-младенца, написан в монашеской рясе. По словам директора музея, это может указывать на то, что заказчик такого масштабного полотна некий монастырь.

«Заказчиков произведения раньше называли донаторами. Плюс учитывая большой формат, можно предположить, что картина была заказана каким-то монастырем, где были высокие своды и можно было без проблем разместить такую масштабную картину. И есть еще интересная особенность — в небе парят два ангела, которые держат картуш со словами праздничной католической молитвы „Слава в вышних к Богу“ — Gloria in excelsis Deo. Автор совершил орфографическую ошибку: вместо excelsis написал excelсis. Подобные ошибки были распространены в искусстве того времени, потому что большинство художников грамотой не владели. Эти ошибки еще раз подтверждают подлинность произведения», — обратила внимание собеседница.

Оба живописных шедевра из Казани в музее «Новый Иерусалим» предполагают разместить в одном зале (а всего их будет три). До места экспонирования картины доставит автотранспорт, оборудованный климат-контролем (обогревом) и специальной подвеской, нивелирующей вибрацию при движении. Каждое из произведений кроме того отдельно упаковано в индивидуальную защитную и терморегулирующую оболочку, опломбировано.

Выставка «Под знаком Рубенса. Фламандская живопись XVII века из музеев и частных собраний России» будет доступна для посетителей в Новом Иерусалиме до 14 мая. Организаторы проекта уже издали каталог ее произведений, а также выпустят настольные календари и открытки.