Два жителя Казани планируют за 54 дня доехать до Стамбула на велосипедах

Велопутешественник из Казани, член Союза велосипедистов РТ Валерий Сморчков и спортивный психолог Александр Локалов планируют доехать от столицы РТ до Стамбула на велосипедах. Старт велотура «Казань – Стамбул: по Великому Шелковому пути» намечен на 4 июля 2025 года, сообщил «Татар-информу» Валерий Сморчков.

«Маршрут планируем преодолеть вдвоем с напарником за 54 дня, это выйдет 5 тыс. км. Причем мы будем не просто ехать, участвуя в велопробеге, а мы собираемся выполнить важную миссию, связанную с популяризацией наследия северного коридора Великого Шелкового пути. Также планируем посещать музеи, археологические памятники, встретиться с историками-археологами на пути», – рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что впервые задумался о путешествии в Стамбул «своим ходом» еще четыре года назад.

«Вообще я однажды бывал в 2015 году в Стамбуле проездом, и мне этот город запал в сердце, примерно 4 года назад, будучи уже опытным путешественником, задумался, а нельзя ли добраться в Стамбул из Казани своим ходом. И вот в течение четырех лет я готовился, обновил велосипед для этого путешествия, полностью сменил стиль, перешел на байкпакинг, закупил новое видеооборудование для съемки фильма. А сама тематика «Казань – Стамбул: по Великому Шелковому пути» пришла совсем недавно, весной этого года. Я читал научную статью одного из наших профессоров КФУ по изучению наследия Великого Шелкового пути в Татарстане, и в целом эта тема меня заинтересовала», – резюмировал Сморчков.