Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Два жителя Елабуги закурили в подъезде – произошел хлопок газовоздушной смеси
В Елабуге из-за хлопка газа в жилом доме пострадали 2 человека, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Инцидент произошел сегодня днем в двухэтажном доме на Большой Покровской улице.
Прибывшие на место пожарные ПСЧ-75 установили, что в доме случился хлопок газовоздушной смеси, после чего произошло горение на площади 2 квадратных метра в квартире на втором этаже.
Пожарные оперативно ликвидировали возгорание.
Как выяснилось, в подъезде в момент инцидента находились двое жильцов. Когда они закурили сигареты, произошел хлопок.
Мужчин госпитализировали с ожогами. Частично из-за хлопка была повреждена дверь квартиры и стекла.
Причина пожара устанавливается.
Следите за самым важным и интересным в Telegram-канале Татмедиа