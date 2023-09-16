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Руc Тат
Происшествия 16 сентября 2023 16:30

Два жителя Елабуги закурили в подъезде – произошел хлопок газовоздушной смеси

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В Елабуге из-за хлопка газа в жилом доме пострадали 2 человека, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Инцидент произошел сегодня днем в двухэтажном доме на Большой Покровской улице.

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Прибывшие на место пожарные ПСЧ-75 установили, что в доме случился хлопок газовоздушной смеси, после чего произошло горение на площади 2 квадратных метра в квартире на втором этаже.

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Пожарные оперативно ликвидировали возгорание.

Как выяснилось, в подъезде в момент инцидента находились двое жильцов. Когда они закурили сигареты, произошел хлопок.

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Мужчин госпитализировали с ожогами. Частично из-за хлопка была повреждена дверь квартиры и стекла.

Причина пожара устанавливается.

#хлопок
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