Южнокорейские автоконцерны хотят создать экзоскелет для рабочих на производствах

Hyundai Motor Company и Kia Corporation представили X-ble Shoulder — «носимого робота». Экзоскелет должен улучшить производственные показатели и снизить мышечную нагрузку и усталость рабочих на производствах.

По информации научного издания New Atlas, механизированный каркас способен компенсировать до 60% плечевой нагрузки и до 30% нагрузки на дельтовидные мышцы. Механизм работает без электричества, весит около 1,9 кг: устройства, которые создают компенсирующий крутящий момент, на каждой из сторон весят по 700 грамм.

Базовая, более гибкая версия способна «подарить» до 3 кгс (килограмм-сил), а регулируемая версия — до 3,7 кгс.

До выхода на рынок в 2026 году экзоскелеты X-ble Shoulder будут использоваться на производстве Kia и Hyundai в первой половине 2025 года.