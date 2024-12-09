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Южнокорейские автоконцерны хотят создать экзоскелет для рабочих на производствах
Hyundai Motor Company и Kia Corporation представили X-ble Shoulder — «носимого робота». Экзоскелет должен улучшить производственные показатели и снизить мышечную нагрузку и усталость рабочих на производствах.
По информации научного издания New Atlas, механизированный каркас способен компенсировать до 60% плечевой нагрузки и до 30% нагрузки на дельтовидные мышцы. Механизм работает без электричества, весит около 1,9 кг: устройства, которые создают компенсирующий крутящий момент, на каждой из сторон весят по 700 грамм.
Базовая, более гибкая версия способна «подарить» до 3 кгс (килограмм-сил), а регулируемая версия — до 3,7 кгс.
До выхода на рынок в 2026 году экзоскелеты X-ble Shoulder будут использоваться на производстве Kia и Hyundai в первой половине 2025 года.
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