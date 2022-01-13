Два хоккеиста «Нефтехимика» сыграют на олимпиаде за сборную Чехии

Тренерский штаб сборной Чехии объявил состав на Олимпийские игры в Пекине, на турнире за команду сыграют 12 представителей КХЛ. Среди них — два игрока нижнекамского «Нефтехимика».

Это защитники Рональд Кнот и Лукаш Клок. Оба пришли в нижнекамскую команду прошлым летом и очень быстро стали лидерами обороны «Нефтехимика». Клуб еще в декабре продлил контракты со своим чешскими защитниками, которые и ранее вызывались в состав своей национальной сборной.

Всего в команде 24 игрока, половина из них представляет клубы КХЛ.

Олимпийский хоккейный турнир пройдет в Пекине с 9 по 20 февраля. Чехия стала первой страной, огласившей состав своей хоккейной сборной.