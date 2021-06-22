Два вуза Татарстана вошли в рейтинг по уровню зарплат выпускников в IT

Сразу два татарстанских вуза вошли в федеральный рейтинг по уровню зарплат выпускников 2015–2020 годов, занятых в IT-отрасли. Об этом сообщает пресс-служба SuperJob.

«В топ-10 рейтинга вошли вузы, выпускники которых стали Нобелевскими лауреатами, а студенты являются победителями крупнейших международных студенческих олимпиад. В рейтинг вошли сразу два вуза из Татарстана. Самый сильный взлет года — у Казанского (Приволжского) федерального университета, который переместился с 13-го на 9-е место. Средние зарплаты выпускников КФУ выросли за год на 35 тыс. рублей — до 135 тыс. рублей в месяц», — отмечают аналитики.

Казанский национальный исследовательский технический университет имени Туполева занял 14-е место в рейтинге, поднявшись с 15-й строчки, которую занимал в 2020 году. В среднем выпускники вуза сейчас зарабатывают 110 тыс. рублей в месяц, с прошлого года их зарплаты выросли на 20 тыс. рублей.

Всего в рейтинге 20 мест, которые распределены между 59 вузами. Неизменный лидер рейтинга — Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет). Средние зарплаты выпускников МФТИ за год выросли на 50 тыс. рублей и составляют 230 тыс. рублей в месяц.