Два вуза Татарстана начисляют баллы выпускникам Центра «ВОИН»

Два вуза Татарстана начисляют дополнительные баллы к ЕГЭ выпускникам Центра «ВОИН» при поступлении. Всего такие преференции действуют в 32 вузах 13 регионов России. Чтобы получить льготу, необходимо предоставить сертификат о прохождении образовательной программы. Об этом сообщил председатель правления Центра «ВОИН», депутат Госдумы, Герой ЛНР Виктор Водолацкий, его слова приводит пресс-служба Министерства образования РТ.

Курсанты Центра осваивают военно-прикладные навыки – учатся управлять беспилотниками, оказывать первую помощь с применением тактической медицины и проходят другие направления подготовки. Водолацкий отметил, что участие в программах открывает молодым людям дополнительные возможности для построения карьеры и продолжения обучения, и назвал это социальным лифтом для выпускников.

Водолацкий добавил, что в числе вузов, предоставляющих дополнительные баллы, есть Дальневосточный федеральный университет, где в 2026 году планируется открыть филиал Центра «ВОИН», а также Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы. Он выразил уверенность, что список таких учебных заведений будет расширяться.

Помимо ДВФУ в Приморском крае, где начисляют до 10 дополнительных баллов, и РУДН (3 балла) аналогичные меры действуют в Камчатском крае (два вуза, до 10 баллов), Мурманской области (один вуз, до 10 баллов), Бурятии (четыре вуза, до 5 баллов), Белгородской области (шесть вузов, до 5 баллов), ДНР (четыре вуза, до 5 баллов), Якутии (три вуза, до 5 баллов), Сахалинской области (один вуз, 5 баллов), Калмыкии (один вуз, 5 баллов), Татарстане (два вуза, до 5 баллов), Чувашии (три вуза, 3 балла) и Свердловской области (три вуза, до 2 баллов).

Центр «ВОИН» создан по поручению Президента России 1 декабря 2022 года. Его задача – подготовка молодежи к защите страны и формирование патриотических ценностей.

Филиалы Центра работают в 21 регионе России во всех федеральных округах, включая исторические территории. На базе школ, техникумов, колледжей и вузов во внеурочное время реализуется более 35 образовательных программ. Среди направлений – первая помощь и тактическая медицина, огневая, тактическая и инженерная подготовка, работа с беспилотными системами, организация связи, выживание и разведка.

С момента запуска обучение в Центре прошли более 112 тысяч курсантов, из них свыше 58 тысяч – в 2025 году. В подготовке участвуют около 400 инструкторов, в том числе представители Федерации боевого снайпинга России.