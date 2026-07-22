Два волейболиста «Зенита-Казань» вызваны в сборную России

Фото: zenit-kazan.com

Главный тренер мужской сборной России Константин Брянский объявил состав на учебно-тренировочный сбор, который пройдёт в подмосковном Новогорске. В список вошли 14 игроков, при этом большинство приглашенных представляют московское «Динамо» — сразу восемь волейболистов этого клуба получили вызов. Ещё три — из новосибирского «Локомотива», два — из казанского «Зенита» и один — из «Белогорья».

Полный состав сборной России:

Связующие: Павел Панков («Динамо»), Роман Порошин («Белогорье»)

Диагональные: Максим Сапожков («Динамо»), Илья Казаченков («Локомотив»)

Блокирующие: Илья Власов, Дмитрий Жук (оба — «Динамо»), Дмитрий Лызик («Локомотив»), Роман Романовский («Зенит-Казань»)

Доигровщики: Дмитрий Волков, Антон Семышев, Денис Богдан (все — «Динамо»), Омар Курбанов («Локомотив»)

Либеро: Илья Федоров («Зенит-Казань»), Евгений Баранов («Динамо»)

Брянский, чьи слова приводит официальный сайт ВФВ, подчеркнул, что этот список не следует воспринимать как окончательный кадровый срез: «Мы располагаем куда большим количеством сильных волейболистов, способных усилить команду в случае необходимости». Тренер также отметил, что возвращение сборной в международную семью после допуска FIVB не повлияет на планы — тренировочный процесс идет по графику, а августовский сбор станет лишь одним из этапов подготовки.

На конец августа у национальной команды запланирован товарищеский турнир в Уфе. Соперниками россиян станут сборные Беларуси, Кубы и Египта.