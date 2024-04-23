Два военных вертолета разбились в Малайзии во время парада

В процессе репетиции парада, посвященного 90-летию Королевского военно-морского флота Малайзии, произошло столкновение двух военных вертолетов. На их борту находилось 10 человек, сообщает РИА Новости.

Один из вертолетов, средний многоцелевой AgustaWestland AW139, упал у входа на стадион авиабазы Лумут, в то время как другой вертолет, легкий Eurocopter Fennec, упал в бассейн спортивного комплекса авиабазы.

По предварительным данным, причиной столкновения стал несчастный случай.

Следственные органы проводят расследование данного происшествия, чтобы выяснить полную картину происходящего. В настоящее время подробности о погибших и их личности не сообщаются.