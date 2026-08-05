Два ветерана СВО из Татарстана прошли обучение в МГИМО по развитию территорий

Ветераны СВО из Татарстана Раниль Зиннатуллин и Алексей Нестеров прошли обучение в МГИМО по программе «Управление городской инфраструктурой и развитием территорий». Торжественная церемония вручения дипломов прошла в Доме приемов МИД Росси.

Обучение ветеранов состоялось по программе профессиональной переподготовки «Управление городской инфраструктурой и развитием территорий». Зиннатуллин и Нестеров попали в четвертый поток программы.

Фото: © Фонд «Защитники Отечества»

«Сегодня ветераны специальной военной операции активно включаются в государственную и общественную жизнь. Они доказали преданность Отечеству, проявили мужество, ответственность и умение действовать в самых сложных обстоятельствах. Уверена, что уникальный жизненный и профессиональный опыт, лидерские качества, знания и практические навыки помогут защитникам реализовать свой потенциал в государственном и муниципальном управлении, разработать востребованные проекты и предложить эффективные решения, направленные на развитие регионов и повышение качества жизни людей», – отметила статс-секретарь – заместитель Министра обороны РФ, председатель Государственного фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

Программу обучения реализуют Главное управление по обслуживанию дипломатического корпуса при МИД России по поручению Министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, Государственный фонд «Защитники Отечества» и Одинцовский филиал МГИМО.

На данный момент программу прошли 30 ветеранов специальной военной операции из 17 регионов страны.

«В непростых боевых условиях вы на деле доказали свою безусловную преданность Родине, проявили доблесть и мужество. Убежден, что ваша работа на гражданской стезе будет столь же эффективной, что каждый из вас внесет достойный вклад в решение задач всестороннего развития нашей страны, улучшения жизни граждан. Помните, будущее России в том числе и в ваших руках. МИД и наши учебные заведения продолжат содействовать организации дополнительного профессионального образования для ветеранов СВО», – отметил Сергей Лавров.

Программа обучения состоит из семи учебных модулей и включает 657 академических часов, теоретической и практической частей. Все это, чтобы обучить ветеранов эффективному управлению городскими территориями, включая административно-правовую и технико-организационную деятельность, стратегическое проектирование и взаимодействие с населением.

В теоретической части программы ветеранам рассказывали об инвестициях в городское хозяйство, проектном управлении и городской экологии. В практической – они освоили основы психологии, делового общения и развили навыки презентации. Были и выездные занятия, на которых ветераны знакомились с организацией и работой инфраструктурных объектов Москвы и Московской области.

«Наша образовательная программа с каждым годом совершенствуется и улучшается. Это уже ее четвертая версия, в которой нам удалось оптимально объединить теоретические знания с практическими занятиями, посещениями организаций и знакомством с разными сферами городского хозяйства. Вы подготовили и защитили проекты, нацеленные на то, чтобы сделать свою страну, свой район более благополучным, комфортным и удобным. Верю, что руководители ваших регионов окажут в этом всемерное содействие. Хочу поблагодарить вас за боевую работу на фронте и сердечно поздравить с получением дипломов об окончании нашей программы», – сказал ректор МГИМО Анатолий Торкунов.

Житель Татарстана Раниль Зиннатуллин по итогам обучения подготовил проект «Доступное арендное жилье для молодых специалистов», которая предлагает системный подход к закреплению кадров на местах. Проект Алексея Нестерова был посвящен модернизации инфраструктуры – «Модернизация уличного освещения с элементами автоматизации в Альметьевском муниципальном районе».